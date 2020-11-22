Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе десятки учителей заразились коронавирусом ● Новые жертвы: в Крыму скончались еще пять человек с COVID ● В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка ● В Крыму 225 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка
Банально нет Интернета: в Севастополе признали невозможность дистанционного обучения
Только 12 школ города подключены к высокоскоростному интернету.
Невзирая на то, что коронавирус не отступает от границ Севастополя, переводить учащихся школ на дистанционное обучение в ближайшей перспективе не будут, так как у города нет такой возможности.
«По Вашим вопросам разъясняем, что по поручению Губернатора Департаментом был проработан вопрос полного (частичного) дистанционного образования. К сожалению, на сегодняшний день организация частичного (индивидуального) дистанционного обучения невозможна, в том числе и из-за того, что в большинстве школ нет доступа к широкополосному интернету», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас все севастопольские школы имеют подключение к сети интернет. Однако только в 12 из них интернет высокоскоростной (с гарантированной скоростью 100мб). В остальные школы интернет подается со скоростью до 100мб.
К решению проблемы департамент образования совместно с департаментом цифрового развития панирует приступить в 2021 году.
«Школы с наименьшей скоростью внесены в план на подключение на 2021 год в рамках договора Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с АО Севтелеком. В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» ДЦР запланировано подключение на 2021-2023гг остальных школ к высокоскоростному интернету ЕСПД», — пояснили в департаменте.
О подключении к высокоскоростному интернету других севастопольских учреждений образования еще предстоит договориться с Минцифры России. Переговоры о выделении субсидий на 2021-2023 для реализации этого мероприятия уже ведутся.
Напомним, ранее власти Севастополя приняли решение продлить школьные каникулы до 15 ноября — за эту неделю планировалось протестировать на COVID-19 всех учителей и проверить оснащенность школ рециркуляторами.
В тексте использованы материалы: Форпост
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