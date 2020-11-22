Водный кризис
Развитие сюжета: В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города ● В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды ● «Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу ● Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму ● Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах
Аксенов думает, что Крым преодолеет «водную блокаду»
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «проблема вододефицита в регионе будет решена».
Он напомнил, что на полуострове полным ходом идет реализация «мероприятий комплексного плана».
«Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова. И мы будем вспоминать о водной блокаде, как сегодня вспоминаем об энергоблокаде,— как об эпизоде нашей истории, как об испытании, которое мы вместе успешно преодолели»,— написал глава Крыма во «ВКонтакте».
В конце октября Аксенов заявил, что в республике не будет «взрывного роста» цен на воду из-за проблем с водоснабжением. Дефицит воды начался в Симферополе в феврале текущего года, для решения проблемы власти намерены построить «первую в России опреснительную установку».
В середине ноября стало известно, что жителей Симферополя переводят на четырехчасовой график подачи воды в связи с критическим сокращением уровней запасов в водохранилищах, питающих город.
До 2014 года 85% потребности жителей Крыма в пресной воде обеспечивались с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Крымские водохранилища естественного стока не наполнены из-за малого количества осадков. Правительство выделяет около 50 млрд руб. на реализацию комплексного плана по обеспечению водоснабжения полуострова.
В тексте использованы материалы: Коммерсант
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города. На Кадыковском карьере в Севастополе силами Минобороны будет установлена плавучая насосная станция для обеспечения горожан питьевой водой.
В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды. Комплексная программа водоснабжения Крыма, первые мероприятия которой уже начали реализовываться на полуострове, включает строительство скважин на уже известных водозаборах.
«Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу. Изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края путем строительства трубопровода по дну Азовского моря предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной думе Роман Зыков.
Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму. Республика Крым не может забирать меньшее количество воды из скважины на полуострове, поскольку в данный момент это единственный стабильный источник для Симферополя и прилегающих районов, который может обеспечить регулярное водоснабжение населения.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «проблема вододефицита в регионе будет решена».
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