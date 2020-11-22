52-летний мужчина погиб на пожаре в Крыму

В селе Октябрьское Красногвардейского района на пожаре спасли трех человек, один погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по РК.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в жилом доме по улице Чехова. По прибытию спасатели выяснили, что из окна жилого дома наблюдается сильное задымление.

«В ходе разведки пожарные обнаружили двух женщин и двух мужчин, и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, жизнь одного из пострадавших спасти не удалось», - рассказали в пресс-службе.

Спасатели уточнили, что погибшему было 52 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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