Происшествия
52-летний мужчина погиб на пожаре в Крыму
В селе Октябрьское Красногвардейского района на пожаре спасли трех человек, один погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по РК.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в жилом доме по улице Чехова. По прибытию спасатели выяснили, что из окна жилого дома наблюдается сильное задымление.
«В ходе разведки пожарные обнаружили двух женщин и двух мужчин, и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, жизнь одного из пострадавших спасти не удалось», - рассказали в пресс-службе.
Спасатели уточнили, что погибшему было 52 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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