Власти Симферополя меняют схему движения в городе из-за ремонта дорог

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В Симферополе изменили схему дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера из-за капитального ремонта.

Об этом сообщается на сайте администрации Симферополя.

«В связи с проведением капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 года на участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение», – сказано в сообщении.

Ранее власти предупредили, что почти на месяц, с утра 4 ноября по 30 ноября включительно, перекрыли переулок Аэрофлотский на участке от улицы Севастопольская до переулка Заводской.

До этого в ноябре в Симферополе на три дня ограничили движение от проспекта Победы до улицы Грибоедова из-за обрезки деревьев.

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