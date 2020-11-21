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Власти Симферополя меняют схему движения в городе из-за ремонта дорог
фото © Крым.реалии
В Симферополе изменили схему дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера из-за капитального ремонта.
Об этом сообщается на сайте администрации Симферополя.
«В связи с проведением капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 года на участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение», – сказано в сообщении.
Ранее власти предупредили, что почти на месяц, с утра 4 ноября по 30 ноября включительно, перекрыли переулок Аэрофлотский на участке от улицы Севастопольская до переулка Заводской.
До этого в ноябре в Симферополе на три дня ограничили движение от проспекта Победы до улицы Грибоедова из-за обрезки деревьев.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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