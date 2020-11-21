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Власти Крыма подсчитали объемы теневой занятости в регионе
Порядка 250-300 тысяч крымчан трудоустроены неофициально и получают зарплату в «конвертах».
Об этом сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Леонид Михалевский на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе.
«По скромным оценкам, 250-300 тысяч человек в Республике Крым не осуществляют свою трудовую деятельность официально. Мы стараемся решать задачу по снижению на 30% неоформленных трудовых отношений, но этого недостаточно», – сказал замминистра.
Он добавил, что потери бюджета республики от теневого трудоустройства составляют порядка 7-8 млрд рублей в год.
Говоря о востребованности тех или иных профессий в Крыму в период пандемии, Михалевский отметил, что рынок труда республики в этом аспекте не претерпел серьезных изменений.
«По прежнему из тех требуемых вакансий, которые сегодня нужны экономике Крыма, более 54% - это рабочие специальности. Идет строительство большого количества объектов в рамках ФЦП и других программ, поэтому требуются рабочие специальности. Но нужны специалисты высокого класса, а их как раз в Крыму не хватает», – констатировал он.
По данным Крымстата, во втором квартале 2020 года численность занятых крымчан в возрасте 15 лет и старше составляла 865-870 тысяч человек. По его словам, это связано с тем, что увеличилось минимальное и максимальное пособие по безработице, и люди стали выходить из тени.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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