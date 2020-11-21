В центре Севастополя проседает асфальт на площади Лазарева

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Подрядчик, выполнявший капремонт улицы Большой Морской, уже в курсе проблемы.

В Севастополе на недавно отремонтированной дороге на площади Лазарева просел асфальт. Заметная вмятина образовалась уже больше месяца назад на пешеходном переходе между бывшим магазином «Золотой ключик» и ЦКБ «Черноморец» и становится все больше.

«Вдруг там карстовая пустота? До трагедии может дойти», — считают люди.

В ГБУ «Севавтодор», в оперативном управлении которого находится эта дорога, сообщили, что знают о проблеме, и уточнили, что асфальт просел в том месте, где проложены коммуникации. Подрядчику, выполнявшему реконструкцию Большой Морской, уже сообщили о браке.

«У нас во вторник был плановый объезд, тогда и выявили этот факт. В любом случае это угроза личному и общественному транспорту. В случае выбоины, если будет нанесен вред имуществу, это будет оформлено как дорожно-транспортное происшествие, и в установленном порядке будет взыскиваться компенсация ущерба», — отметил глава отдела организации дорожного движения Севавтодора Сергей Волков.

В департаменте транспорта Севастополя заверили, что в рамках гарантийных обязательств пешеходный переход на Лазарева обследуют еще раз и проведут работы по устранению просадки.

В какой срок будет устранен брак работы подрядчика, в ведомстве не уточнили, отметив, что этот вопрос находится в перечне приоритетных задач.

В тексте использованы материалы: Форпост

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