Власть
В центре Севастополя проседает асфальт на площади Лазарева
фото © Форпост
Подрядчик, выполнявший капремонт улицы Большой Морской, уже в курсе проблемы.
В Севастополе на недавно отремонтированной дороге на площади Лазарева просел асфальт. Заметная вмятина образовалась уже больше месяца назад на пешеходном переходе между бывшим магазином «Золотой ключик» и ЦКБ «Черноморец» и становится все больше.
«Вдруг там карстовая пустота? До трагедии может дойти», — считают люди.
В ГБУ «Севавтодор», в оперативном управлении которого находится эта дорога, сообщили, что знают о проблеме, и уточнили, что асфальт просел в том месте, где проложены коммуникации. Подрядчику, выполнявшему реконструкцию Большой Морской, уже сообщили о браке.
«У нас во вторник был плановый объезд, тогда и выявили этот факт. В любом случае это угроза личному и общественному транспорту. В случае выбоины, если будет нанесен вред имуществу, это будет оформлено как дорожно-транспортное происшествие, и в установленном порядке будет взыскиваться компенсация ущерба», — отметил глава отдела организации дорожного движения Севавтодора Сергей Волков.
В департаменте транспорта Севастополя заверили, что в рамках гарантийных обязательств пешеходный переход на Лазарева обследуют еще раз и проведут работы по устранению просадки.
В какой срок будет устранен брак работы подрядчика, в ведомстве не уточнили, отметив, что этот вопрос находится в перечне приоритетных задач.
В тексте использованы материалы: Форпост
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