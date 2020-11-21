Коронавирус в Крыму
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В Симферополе десятки учителей заразились коронавирусом
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На сегодняшний день в Симферополе коронавирус подтвержден у 17 школьных педагогов.
Об этом сообщили в симферопольской администрации, ссылаясь на слова начальника управления образования Татьяны Сухиной.
«Пять классов в четырех школах - №№ 8, 15, 23 и 37 - переведены на дистанционное обучение. Всего на удаленном обучении находится 145 учеников», - уточнила Сухина.
Она также отметила, в преддверии нового учебного года за счет средств республиканского и муниципального бюджета были закуплены бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На это было направлено более 20 миллионов рублей.
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