В Симферополе десятки учителей заразились коронавирусом

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На сегодняшний день в Симферополе коронавирус подтвержден у 17 школьных педагогов.

Об этом сообщили в симферопольской администрации, ссылаясь на слова начальника управления образования Татьяны Сухиной.

«Пять классов в четырех школах - №№ 8, 15, 23 и 37 - переведены на дистанционное обучение. Всего на удаленном обучении находится 145 учеников», - уточнила Сухина.

Она также отметила, в преддверии нового учебного года за счет средств республиканского и муниципального бюджета были закуплены бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На это было направлено более 20 миллионов рублей.

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