В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Выписаны после выздоровления 128 человек.

«В стационары инфекционной и девятой городской больницы направлены 29 пациентов. Остальные 30 находятся на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным на 21 ноября, число заболевших с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции достигло 3810 человек. Лечение в стационарах проходят 273 человека, из них 127 в инфекционной больнице, 113 пациаентов – в горбольнице №9, трое – в госпитале Минобороны. С начала пандемии скончались 99 человек.

В Крыму за минувшие сутки выявлены 225 случаев новой коронавирусной инфекции. с начала пандемии в республике зарегистрировано 13375 случаев заболевания COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4839 человек. Выздоровевших за весь период – 9318 человек. Скончались 239 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 225 новых заражений коронавирусом. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице. В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.

В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка. В Севастополе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Младшему из заболевших 12 лет, старшему – 82 года.

В Севастополе завершается служебная проверка инцидента в инфекционной больнице. Пациенты несколько часов провели вместе с умершим человеком в боксе для больных COVID-19.