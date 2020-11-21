Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 225 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка ● Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками ● Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом
В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Выписаны после выздоровления 128 человек.
«В стационары инфекционной и девятой городской больницы направлены 29 пациентов. Остальные 30 находятся на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным на 21 ноября, число заболевших с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции достигло 3810 человек. Лечение в стационарах проходят 273 человека, из них 127 в инфекционной больнице, 113 пациаентов – в горбольнице №9, трое – в госпитале Минобороны. С начала пандемии скончались 99 человек.
В Крыму за минувшие сутки выявлены 225 случаев новой коронавирусной инфекции. с начала пандемии в республике зарегистрировано 13375 случаев заболевания COVID-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4839 человек. Выздоровевших за весь период – 9318 человек. Скончались 239 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 225 новых заражений коронавирусом. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице. В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.
В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка. В Севастополе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Младшему из заболевших 12 лет, старшему – 82 года.
В Севастополе завершается служебная проверка инцидента в инфекционной больнице. Пациенты несколько часов провели вместе с умершим человеком в боксе для больных COVID-19.
В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Выписаны после выздоровления 128 человек.
Коронавирус в Крыму
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