В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города

На Кадыковском карьере в Севастополе силами Минобороны будет установлена плавучая насосная станция для обеспечения горожан питьевой водой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Плавучая насосная станция. Ее установят на водной поверхности в самой глубокой точке Кадыковского карьера, которая в сутки сможет поднимать 15 тысяч кубических метров воды на расчетную высоту 105 метров», – рассказали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что насосная станция станет важным звеном водопровода из Кадыковского карьера в реку Черная протяженностью 10 километров. В Минобороны заверили, что гидрологический комплекс будет сдан досрочно. Он предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров.

В него будет поступать основной водяной поток, а после многоступенчатой очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод.

«Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора на объекте смонтирован мобильный бетонный завод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тысяч кубометров воды в сутки», - уточнили в Минобороны.

Обслуживать новый водовод будет местный водоканал. Для кадрового состава строится административно-бытовой корпус. Безопасность всех звеньев гидрологического объекта обеспечат системы видеонаблюдения и распознавания, добавили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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