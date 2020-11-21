Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды ● «Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу ● Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму ● Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах ● В Крыму воду из крана теперь называют «квасом»
В Севастополе установят плавучий насос для водоснабжения города
На Кадыковском карьере в Севастополе силами Минобороны будет установлена плавучая насосная станция для обеспечения горожан питьевой водой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Плавучая насосная станция. Ее установят на водной поверхности в самой глубокой точке Кадыковского карьера, которая в сутки сможет поднимать 15 тысяч кубических метров воды на расчетную высоту 105 метров», – рассказали в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что насосная станция станет важным звеном водопровода из Кадыковского карьера в реку Черная протяженностью 10 километров. В Минобороны заверили, что гидрологический комплекс будет сдан досрочно. Он предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров.
В него будет поступать основной водяной поток, а после многоступенчатой очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод.
«Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора на объекте смонтирован мобильный бетонный завод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тысяч кубометров воды в сутки», - уточнили в Минобороны.
Обслуживать новый водовод будет местный водоканал. Для кадрового состава строится административно-бытовой корпус. Безопасность всех звеньев гидрологического объекта обеспечат системы видеонаблюдения и распознавания, добавили в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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