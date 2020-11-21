Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух +3
море +14

Водный кризис

В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды

07:25 суббота, 21 ноября 2020
В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды

фото © Новости Крыма

Комплексная программа водоснабжения Крыма, первые мероприятия которой уже начали реализовываться на полуострове, включает строительство скважин на уже известных водозаборах.

Между тем крымские ученые уверяют, что в Крыму есть места, где можно найти новые глубинные водоносные горизонты, на которых нужно производить геологоразведку. Об этом на онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

По словам ученого, в Крыму обнаружены места, в которых на большой глубине могут находиться огромные запасы воды.

«Мы об этом неоднократно говорили, что есть у нас мировой опыт, когда в Северной Америке, в штате Техас были найдены глубинные воды. В Монголии благодаря нашим крымским ученым открыли мощные подземные горизонты. Такие зоны мы определили здесь в Крыму, - заверил Тарасенко. – Нам нужно небольшое финансирование, чтобы мы детализировали эту зону, выявили, где есть эта вода. И нужно всего каких-то три миллиона рублей – этого было бы достаточно, чтобы определиться, что есть (запас воды – ред.), который может стать стратегическим и для Крыма, и для Волгоградской области, и для Астрахани».

Другое перспективное направление геологоразведки – север Крыма, где, по информации ученых, идет переток подземных вод с северных склонов щита (участка земной коры – ред.) и выходит в Каркинитский залив.

«Тоже нужны геофизические исследования: десяток-другой миллионов – и мы бы определили эти зоны и заложили точки бурения. То есть, работа идет. Но к сожалению, финансирование, которое сегодня определилось, пошло в направлении труб – это важно без всякого сомнения – и бурения уже известных водозаборов. Это не совсем правильно. Надо выходить на новые проекты, которые позволили бы нам дать воду», - заключил Тарасенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму. Республика Крым не может забирать меньшее количество воды из скважины на полуострове, поскольку в данный момент это единственный стабильный источник для Симферополя и прилегающих районов, который может обеспечить регулярное водоснабжение населения.

Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах. В администрации Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают регион.

Одобрен проект строительства тоннельного коллектора в Симферополе. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России после изучения проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе выдали положительное заключение.

Власти назвали места установки новых детских площадок в Симферополе. Около двух десятков новых детских площадок установят в Симферополе.

Коронавирус в Крыму
«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

Ослабевания вируса SARS-CoV-2 следует ожидать к весне.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 225 новых заражений коронавирусом

В Крыму 225 новых заражений коронавирусом

За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Новый президент Молдовы Санду заявила, что Крым является частью Украины

Новый президент Молдовы Санду заявила, что Крым является частью Украины

Избранная президентом Молдавии Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

Происшествия
В Крыму ревнивый муж разгромил новый дом супруги

В Крыму ревнивый муж разгромил новый дом супруги

В Симферополе местный житель ворвался в чужой дом и сломал битой всю мебель, технику и стоящий во дворе автомобиль.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации