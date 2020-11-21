Водный кризис
Развитие сюжета: «Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу ● Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму ● Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах ● В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ● Подземные скважины в Крыму эксплуатируются пока только на 30 процентов
В Крыму просят еще много денег на разведку новых источников воды
фото © Новости Крыма
Комплексная программа водоснабжения Крыма, первые мероприятия которой уже начали реализовываться на полуострове, включает строительство скважин на уже известных водозаборах.
Между тем крымские ученые уверяют, что в Крыму есть места, где можно найти новые глубинные водоносные горизонты, на которых нужно производить геологоразведку. Об этом на онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.
По словам ученого, в Крыму обнаружены места, в которых на большой глубине могут находиться огромные запасы воды.
«Мы об этом неоднократно говорили, что есть у нас мировой опыт, когда в Северной Америке, в штате Техас были найдены глубинные воды. В Монголии благодаря нашим крымским ученым открыли мощные подземные горизонты. Такие зоны мы определили здесь в Крыму, - заверил Тарасенко. – Нам нужно небольшое финансирование, чтобы мы детализировали эту зону, выявили, где есть эта вода. И нужно всего каких-то три миллиона рублей – этого было бы достаточно, чтобы определиться, что есть (запас воды – ред.), который может стать стратегическим и для Крыма, и для Волгоградской области, и для Астрахани».
Другое перспективное направление геологоразведки – север Крыма, где, по информации ученых, идет переток подземных вод с северных склонов щита (участка земной коры – ред.) и выходит в Каркинитский залив.
«Тоже нужны геофизические исследования: десяток-другой миллионов – и мы бы определили эти зоны и заложили точки бурения. То есть, работа идет. Но к сожалению, финансирование, которое сегодня определилось, пошло в направлении труб – это важно без всякого сомнения – и бурения уже известных водозаборов. Это не совсем правильно. Надо выходить на новые проекты, которые позволили бы нам дать воду», - заключил Тарасенко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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