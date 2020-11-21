В Крыму перезахоронят очередные останки красноармейцев

Обнаруженные поисковиками на Ак-Монайских позициях останки 32 красноармейцев будут перезахоронены в Кировском районе Крыма.

Как рассказал руководитель поискового объединения «Крымский Рубеж» Александр Ефанов, церемония состоится в субботу.

«Захоронят 32 бойца. Одного не будем хоронить, потому что еще не удалось его имя установить. Есть возможность это сделать, – сказал Епифанов. – Красноармейцы обнаружены были в сентябре 2019 и летом 2020 года на Ак-Монайских позициях. Это район села Владиславовка Кировского района».

По его словам, в сентябре прошлого года поисковики обнаружили останки 20 бойцов, а летом этого года нашли останки еще 12 красноармейцев. При них было найдено два «посмертных» жетона, один из которых удалось прочитать. Второй еще находится у экспертов. Поисковики установили имена двух бойцов – это Манвелян Вагаршак Ваганович и Сытенький Петр Оноприевич. Личность первого удалось установить по жетону, а имя второго красноармейца – благодаря обнаруженному рядом подписанному котелку.

Ефанов отметил, что «посмертных» жетонов было обнаружено больше, однако среди них были незаполненные и нечитаемые.

«Отношение тогда было к «смертникам» своеобразное, считалось что если смертный медальон заполнишь, то тебя убьют. Старались подписывать личные вещи. Но зачастую по личным вещам сложно установить личность. Потому что не обязательно, что подписанная ложка или котелок принадлежит именно этому бойцу. Могли забрать у убитого, могли подарить», – рассказал Ефанов.

Рядом с останками красноармейцев были обнаружены личные вещи, посуда, саперные лопатки, каски. При этом оружия найдено не было. Ефанов предполагает, что его собирали после боя.

Захоронение пройдет в субботу в 12.00 на кладбище села Новопокровка. Как отметил Ефанов, всех воинов, найденных в Кировском районе, хоронят на этом кладбище.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, когда и где будут перезахоронены останки градоначальника Керчи. После подтверждения того, что в найденном на горе Митридат склепе действительно находятся останки Ивана Алексеевича Стемпковского — Керчь-Еникальского градоначальника с 1828 по 1832 год, будет принято решение о перезахоронении.

В Ялте решили отметить 100-летие эвакуации армии Врангеля из Крыма. Цикл мероприятий к 100-летию эвакуации Белой армии и Черноморского флота из Крыма запланирован в Ялте с 16 ноября по 10 декабря.

В Крыму нашли продолжение затопленного античного города Акра под Керчью. Постройки римской эпохи, найденные в этом году крымскими археологами в районе находящегося сейчас ниже уровня моря античного города Акра на Керченском полуострове, могут стать частью подводного музея, идея создания которого озвучивалась и ранее.

Ученые установили причины глобальных катаклизмов в I тысячелетии н.э.. Извержения вулканов в I тысячелетии н.э. оказывали большое воздействие на леса Северного полушария, в частности на Сибирь, следует из исследования ученых Сибирского федерального университета (СФУ), опубликованного в журнале Dendrochronologia.