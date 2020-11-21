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Бизнес

В Крыму будут развивать каршеринг электроавтомобилей

09:06 суббота, 21 ноября 2020

В Крыму займутся разработкой электроавтомобилей и их каршерингом.

Об этом, комментируя итоги открытия в Симферополе на базе крымского Дома предпринимателя новой «Точки кипения», сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

— Две недели назад проходило в Москве мероприятие, собирали бизнес и граждан, которые рассказывали о своих идеях. Приняли участие два бизнесмена от Республики Крым. Это немаловажно.  Один – представитель it-сферы и будет развивать электрокаршеринг в Крыму, а второй — это производство электромобилей, — сообщил Шеряко.

Напомним, «Точка кипения» — сеть площадок, создающихся по всей стране, а в Симферополе действующая на базе крымского Дома предпринимателя. Проект объединяет представителей системы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, предпринимателей, членов общественных организаций и профессиональных сообществ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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