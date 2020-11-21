Происшествия
Российский дальнобойщик ехал в Крым с пулеметом
фото © УВО Минтранса России
В ночь на 21 ноября стрелками Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» предотвращена очередная попытка провоза оружия в зону транспортной безопасности.
В ходе досмотра грузового автомобиля «Ман», двигавшегося в сторону Республики Крым, стрелки Елена Полторак, Ольга Сысоева и начальник смены Дмитрий Серегов обнаружили среди вещей водителя пистолет — пулемет марки ППШ калибра 7,62 1943 года выпуска. Разрешительных документов на его провоз не было. Боевые свойства и качества автоматического оружия требуют оценки специалистов.
Составлен акт выявленного нарушения, а водитель задержан и передан сотрудникам линейного отдела полиции.
За прошедшую неделю ведомственная охрана в Краснодарском крае и Республике Крым задержала 80 человек, нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Российский дальнобойщик ехал в Крым с пулеметом фото
В ночь на 21 ноября стрелками Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» предотвращена очередная попытка провоза оружия в зону транспортной безопасности.
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