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Власть

Представитель Зеленского собрался идти с украинскими флагами по Симферополю

16:49 суббота, 21 ноября 2020
Представитель Зеленского собрался идти с украинскими флагами по Симферополю

фото © Крым.реалии

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым поздравили украинцев с седьмой годовщиной начала Революции достоинства и выразили уверенность в том, что борьба за суверенную независимую Украину завершится победой.

«Команда Представительства президента Украины в АР Крым поздравляет всех украинцев с этой выдающийся датой. Мы уверены, что борьба за суверенную независимую европейскую Украину завершится победой, и мы, как и в 2013 году, пройдемся шествием с украинскими флагами по улицам Симферополя. Помним тех, кто заплатил жизнью за нашу свободу», – сказано в сообщении, опубликованном на странице Представительства в Facebook.

21 ноября 2013 года в Украине начался Евромайдан. Он стал ответом на решение властей остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты приобрели большие масштабы после разгона 30 ноября и продолжались до февраля 2014 года. Силовики несколько раз пытались разогнать протестующих.

По данным украинской прокуратуры, всего во время Революции достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли – большинство в феврале 2014 года. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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