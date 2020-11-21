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Власть

Новый президент Молдовы Санду заявила, что Крым является частью Украины

08:25 суббота, 21 ноября 2020
Новый президент Молдовы Санду заявила, что Крым является частью Украины

фото © facebook.com/maia.sandu

Избранная президентом Молдавии Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности Украины.

В интервью «Европейской правде» она сказала, что Крым является частью этой страны.

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины по Крыму. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом», — сказала она.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон говорил, что «Крым принадлежит России», из-за чего с ним отказывались встречаться возглавлявшие Украину Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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