Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки 59 новых случаев COVID-19: сводка ● В Крыму 225 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка ● Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками ● Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Новые жертвы: в Крыму скончались еще пять человек с COVID
На территории республики скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
Об этом сообщает Минздрав РК.
«В Крыму зафиксировали еще 5 смертельных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 239 человек», – говорится в сообщении министерства.
По данным Минздрава РК, амбулаторное лечение проходят 2344 человека, в стационарах содержатся – 2506, изолировано в обсерваторы – 16.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего с начала пандемии выявлено 13375 положительных тестов на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 9318.
За минувшие сутки в Крыму выявлены 225 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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