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Коронавирус в Крыму

Новые жертвы: в Крыму скончались еще пять человек с COVID

14:08 суббота, 21 ноября 2020

На территории республики скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Об этом сообщает Минздрав РК.

«В Крыму зафиксировали еще 5 смертельных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших COVID-положительных пациентов составило 239 человек», – говорится в сообщении министерства.

По данным Минздрава РК, амбулаторное лечение проходят 2344 человека, в стационарах содержатся – 2506, изолировано в обсерваторы – 16.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего с начала пандемии выявлено 13375 положительных тестов на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 9318.

За минувшие сутки в Крыму выявлены 225 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму 225 новых заражений коронавирусом. За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице. В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.

В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка. В Севастополе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Младшему из заболевших 12 лет, старшему – 82 года.

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