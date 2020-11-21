Происшествия
Ночной гонщик угодил в канаву в Севастополе
Этой ночью в Севастополе на Камышовом шоссе столкнулись два автомобиля, и один из них слетел в канаву.
Видео момента аварии и ее последствий очевидец опубликовал в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети Вконтакте.
«ДТП Камышовое шоссе. Догонялки. И последствия огромной канавы на обочине!!!», — подписал свое сообщение автор роликов Андрей Марченко.
Камера записала, как два автомобиля резко стартуют и набирают приличную скорость. Один из них уводит влево и через считанные секунды он сносит с дороги соседнее авто. «Сбитую» машину уносит в канаву, которая на этом участке дороги больше похожа на земляной вал.
«Последствия д* и гонщиков, и Севавтодора вместе взятых. Новое шоссе вроде, а кривое и косое. Знаки 40 и лежачие через каждые 100 метров не помогают», — поправил автора один из комментаторов.
Другие подписчики напомнили, что ремонтные работы на этом участке еще не завершены. Они призвали автолюбителей не жаловаться, а соблюдать ПДД.
В тексте использованы материалы: Форпост
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