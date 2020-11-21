Ночной гонщик угодил в канаву в Севастополе

Этой ночью в Севастополе на Камышовом шоссе столкнулись два автомобиля, и один из них слетел в канаву.

Видео момента аварии и ее последствий очевидец опубликовал в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети Вконтакте.

«ДТП Камышовое шоссе. Догонялки. И последствия огромной канавы на обочине!!!», — подписал свое сообщение автор роликов Андрей Марченко.

Камера записала, как два автомобиля резко стартуют и набирают приличную скорость. Один из них уводит влево и через считанные секунды он сносит с дороги соседнее авто. «Сбитую» машину уносит в канаву, которая на этом участке дороги больше похожа на земляной вал.

«Последствия д* и гонщиков, и Севавтодора вместе взятых. Новое шоссе вроде, а кривое и косое. Знаки 40 и лежачие через каждые 100 метров не помогают», — поправил автора один из комментаторов.

Другие подписчики напомнили, что ремонтные работы на этом участке еще не завершены. Они призвали автолюбителей не жаловаться, а соблюдать ПДД.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе семилетнего ребенка оставили в закрытом гостевом номере турбазы. В Севастополе сотрудники Росгвардии сообщают, что оказали помощь ребенку, оставленному в закрытом помещении, сообщает пресс-служба ведомства.

В Крыму полицейский совершил ДТП и скрылся с места происшествия. МВД по Республике Крым проводит служебную проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции.

В Крыму сгорела ферма, погибли животные. Минувшей ночью в с. Славное Раздольненского района произошел пожар на ферме, в результате которого погибли животные.

Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина. В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.