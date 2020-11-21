«Ничего не помогает»: цены в Крыму растут в ползучем режиме

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В Крыму фиксируют осеннее подорожание продуктов. В ноябре Минтруда Крыма сообщило, что, в частности, в третьем квартале цены на апельсины увеличились почти на треть, на морковь – на 19,3%, на сахар – на 12%, на подсолнечное масло – на 2,4%.

Подешевели, по официальным данным, некоторые сезонные овощи и фрукты.

При этом в России рост цен на продукты питания побил четырехлетний рекорд – это следует из данных Росстата. Так, в годовом выражении в целом по стране цены на сахар выросли на 39,8%, крупы стали дороже на 22%, овощи и фрукты – на 9%, макароны – на 9,3, подсолнечное масло – на 14,5%.

Эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров рассказал, что нынешнее подорожание – это продолжение тенденции всего 2020 года.

– В начале года на мировых рынках резко подешевела нефть, вслед за ней к доллару обвалился рубль, и с этого начала раскручиваться спираль повсеместного подорожания. Некоторые товары вроде сахара и пшеницы привязаны к курсу валюты и, соответственно, поднимаются в цене на фоне ослабления рубля. К тому же на протяжении многих лет наблюдалось перепроизводство сахара, он неоправданно дешевел, а сейчас отыгрывает реальную стоимость и возвращается к нормальной цене. От подорожания пшеницы дальше, по цепочке дорожают макароны, хлеб, мука, а также опосредованно яйцо, мясо курицы. В целом процесс повышения цен начался в апреле и дальше продолжался в ползучем режиме. Каждый день один-два дистрибьютора в Крыму поднимают свои цены, аргументируя это ростом цен у производителя, а те ссылаются на ряд своих причин.

По мнению Андрея Александрова, подсолнечное масло еще не отыграло свой потенциал для подорожания.

– По сути, потребитель будет платить за него мировую цену – 130-140 рублей за 0,9 литра – при том, что еще недавно на ценниках премиальных брендов значилось 70-80 рублей. Есть так называемые меморандумы между торговыми сетями и местными властями, которые так или иначе пытаются удержать цены, отсрочить подорожание, или же сделать его постепенным. Мне сложно спрогнозировать, что подешевеет, в том числе потому что может сработать такой психологический эффект: когда почти все дорожает, под шумок поднимают цены и на те продукты, у которых на самом деле нет оснований расти в цене. В то же время потребление как минимум не растет, у населения возможности небольшие, и все боятся поднимать цены – вернее, обогнать в этом плане своих конкурентов. Словом, торговые сети действуют с большой оглядкой, чтобы не потерять рынок.

Фермер из Евпатории Петр (имя изменено из соображений безопасности – Ред.) считает, что на подорожание повлиял также плохой урожай этого года, связанный с засухой.

– В этом году урожай зерновых процентов на тридцать меньше – и пшеницы, и ячменя. А что вырастет без воды? Дождей почти не было, и когда они все же пошли, зерновые более-менее взошли. Некоторые пытались использовать полив, но вода соленая, и у них всех повысыхало в жару. Даже в ноль не удалось выйти по затратам! Говорят, в Первомайском районе еще ничего, а в соседних ничего нормально не уродилось.

Российский экономист, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов называет главными факторами подорожаний этого года как неурожаи, та и ослабление рубля – причем даже в случае с продукцией собственного производства.

– Все-таки девальвация рубля к доллару за этот год составила более 20%. Россия по многим позициям обеспечивает себя сама – например, фуражным зерном, мясом курицы – однако по овощам и говядине роль импорта достаточно значительная. Даже если есть такие российские производители, то по мере роста цен на импортную продукцию они подтягивают и свои. На все это накладывается то, что у многих культур есть урожайные и неурожайные годы, и в последнем случае добавляется еще один фактор в пользу подорожания. На постсоветском пространстве очень популярна гречка, и стоит немного уменьшиться ее урожаю, как цена растет. Подсолнечное масло подорожало, поскольку в российских регионах, где выращивают подсолнечник, эта культура довольно сильно пострадала от засухи.

Председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев рассказал в комментарии Ютуб-каналу «На грани», что, по его мнению, может повлиять на снижение цен в Крыму:

«Выход в том, чтобы поднимать сельское хозяйство Крыма на более высокий уровень, повышать производительность труда. Допустим, рис мы сейчас не выращиваем, а возим из Кубани, зато виноград и вино у нас лучше. Самое главное – чтобы у нас были рабочие места и достойные зарплаты. Инфляционные моменты роста цен на продукты питания не будут иметь особого значения, если у людей будет достаточно денег. Сейчас есть большая часть населения, которая живет на минимальные зарплаты, невысокие пенсии. Здесь, конечно, должны сыграть свою роль розничные сети».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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