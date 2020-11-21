Происшествия
Лобовое ДТП на трассе Севастополь-Ялта: водитель сгорел
Один человек погиб, еще один доставлен в больницу в результате ДТП на трассе Севастополь-Ялта.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Видео из группы Автопартнер Крым Севастополь ДТП в соцсети Вконтакте.
Авария произошла утром 21 ноября на Южнобережном шоссе.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2106», двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате столкновение произошло возгорание обоих автомобилей », - сообщает пресс-служба ведомства.
В результате происшествия водитель отечественного автомобиля погиб, водитель Audi доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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