Лобовое ДТП на трассе Севастополь-Ялта: водитель сгорел

Один человек погиб, еще один доставлен в больницу в результате ДТП на трассе Севастополь-Ялта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Авария произошла утром 21 ноября на Южнобережном шоссе.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2106», двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате столкновение произошло возгорание обоих автомобилей », - сообщает пресс-служба ведомства.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля погиб, водитель Audi доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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