Власть
Крыму пообещали 16 млрд рублей на ремонт дорог
Республика Крым получит в 2021 году 16 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
«Нам добавляют на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» 10,5 млрд рублей. Итого на сегодня запланированная сумма на нацпроект – 16 млрд рублей. Но сумма может измениться, поскольку 24 ноября будет второе чтение законопроекта о бюджете, а ко второму чтению могут быть еще перераспределение федеральных средств», – сообщила Кивико.
Про предоставление Крыму дополнительно 10,5 млрд рублей ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «В ближайшее время будет принято решение о перераспределении Республике Крым 10,5 млрд рублей на ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия в муниципальных образованиях, – написал он на своей странице ВКонтакте. – Данная мера позволит нашим подрядчикам в начале года приступить к выполнению поставленных задач без прерывания цепочки работ».
По словам вице-премьера, лимиты бюджетных обязательств на эту сумму Крыму доведут уже в этом году. «Средства будут выделены в 2021 году, а лимиты доведут в этом, чтобы мы могли заключить контракты», – пояснила она.
В 2020 году на ремонт дорог в Крыму было выделено 11 млрд рублей. Работы завершены почти на 70%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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