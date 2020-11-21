Крыму пообещали 16 млрд рублей на ремонт дорог

Республика Крым получит в 2021 году 16 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«Нам добавляют на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» 10,5 млрд рублей. Итого на сегодня запланированная сумма на нацпроект – 16 млрд рублей. Но сумма может измениться, поскольку 24 ноября будет второе чтение законопроекта о бюджете, а ко второму чтению могут быть еще перераспределение федеральных средств», – сообщила Кивико.

Про предоставление Крыму дополнительно 10,5 млрд рублей ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «В ближайшее время будет принято решение о перераспределении Республике Крым 10,5 млрд рублей на ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия в муниципальных образованиях, – написал он на своей странице ВКонтакте. – Данная мера позволит нашим подрядчикам в начале года приступить к выполнению поставленных задач без прерывания цепочки работ».

По словам вице-премьера, лимиты бюджетных обязательств на эту сумму Крыму доведут уже в этом году. «Средства будут выделены в 2021 году, а лимиты доведут в этом, чтобы мы могли заключить контракты», – пояснила она.

В 2020 году на ремонт дорог в Крыму было выделено 11 млрд рублей. Работы завершены почти на 70%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды». Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.

Рабочие не спешат ехать в Крым строить объекты ФЦП. На строительных площадках Крыма не хватает порядка 25 процентов от нужного числа строителей.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Ялте будет вестись и в ночное время. Количество рабочих и строительной техники, задействованных на реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте, будет увеличено.

Застройщик в Севастополе незаконно собрал с дольщиков более семи млн рублей. Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушение закона при привлечении средств граждан для строительства многоэтажки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.