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Крымчанам обещают побороть санкции с помощью «электронного рубля»
фото © Новости Крыма
С 1 января следующего года в России начинает действовать закон о цифровых финансовых активах. Особенно он может быть полезен крымчанам.
Об этом сегодня на онлайн пресс-конференкции в Симферополе заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
— Я думаю, что этот закон должен быть интересен крымчанам. Я обсуждал с крымскими айтишниками, чтобы они его применили в том числе для экономического оборота крымских организаций с Россией и возможно даже с внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для возможности преодоления санкционных решений. Надеюсь, мы в следующем году такие примеры увидим, — сказал Аксаков.
Он подчеркнул, что цифровой рубль – это новый этап развития денежного обращения.
Все, что будет покупаться и продаться в информационной системе, должно иметь денежную единицу, которая этот оборот будет обслуживать.
— Центральный банк будет контролировать этот оборот, это не биткоин, не эфирум. Это рубль, выпущенный в этой информационной системе под контролем Центрального банка. Сейчас готовятся предложения по его запуску, в следующем году, я надеюсь, будет тестирование под эгидой Центрального банка, и после этого, я уверен, он будет в обороте нашей экономической действительности, — отметил Аксаков.
Ранее в эксклюзивном интервью «Крымскому журналу» Анатолий Аксаков заявил, что альтернативой крупным банкам, которые из-за санкций не хотят работать в Крыму, может стать создание онлайн-банка, который будет дистанционно – на основе цифровых технологий – выдавать кредиты предпринимателям.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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