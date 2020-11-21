Крымчанам обещают побороть санкции с помощью «электронного рубля»

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С 1 января следующего года в России начинает действовать закон о цифровых финансовых активах. Особенно он может быть полезен крымчанам.

Об этом сегодня на онлайн пресс-конференкции в Симферополе заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

— Я думаю, что этот закон должен быть интересен крымчанам. Я обсуждал с крымскими айтишниками, чтобы они его применили в том числе для экономического оборота крымских организаций с Россией и возможно даже с внешним рынком. Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для возможности преодоления санкционных решений. Надеюсь, мы в следующем году такие примеры увидим, — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что цифровой рубль – это новый этап развития денежного обращения.

Все, что будет покупаться и продаться в информационной системе, должно иметь денежную единицу, которая этот оборот будет обслуживать.

— Центральный банк будет контролировать этот оборот, это не биткоин, не эфирум. Это рубль, выпущенный в этой информационной системе под контролем Центрального банка. Сейчас готовятся предложения по его запуску, в следующем году, я надеюсь, будет тестирование под эгидой Центрального банка, и после этого, я уверен, он будет в обороте нашей экономической действительности, — отметил Аксаков.

Ранее в эксклюзивном интервью «Крымскому журналу» Анатолий Аксаков заявил, что альтернативой крупным банкам, которые из-за санкций не хотят работать в Крыму, может стать создание онлайн-банка, который будет дистанционно – на основе цифровых технологий – выдавать кредиты предпринимателям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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