Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух +3
море +14

Коронавирус в Крыму

«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

09:12 суббота, 21 ноября 2020
«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

фото © pixabay.com

Ослабевания вируса SARS-CoV-2 следует ожидать к весне.

Эпидобстановка улучшится и пандемия пойдет на спад. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ им. Ломоносава Алексей Аграновский, сообщает «Лента.ру».

По мнению ученого, к весне должен сформироваться коллективный иммунитет, а также сработает эффект вакцинации населения. Не менее важным он назвал и постепенное изменение свойств вируса в сторону его ослабевания.

«Вирус Covid-19 постепенно меняет свои свойства, он ослабевает», - цитирует вирусолога «Лента.ру».

Аграновский также сделал предположение, что весной и население, и сми устанут от обсуждения пандемии, скажется так называемый эффект «психологической усталости».

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщал, что ожидать окончания пандемии до конца года не следует. Малеев подчеркнул, что даже появление вакцины не сможет в короткие сроки остановить распространение вируса. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице. В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.

В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка. В Севастополе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Младшему из заболевших 12 лет, старшему – 82 года.

В Севастополе завершается служебная проверка инцидента в инфекционной больнице. Пациенты несколько часов провели вместе с умершим человеком в боксе для больных COVID-19.

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

Ослабевания вируса SARS-CoV-2 следует ожидать к весне.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
В Крыму 225 новых заражений коронавирусом

В Крыму 225 новых заражений коронавирусом

За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Водный кризис
Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах

Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах

В администрации Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают регион.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации