«Коронавирус слабеет» - эксперт о времени прекращения пандемии

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Ослабевания вируса SARS-CoV-2 следует ожидать к весне.

Эпидобстановка улучшится и пандемия пойдет на спад. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ им. Ломоносава Алексей Аграновский, сообщает «Лента.ру».

По мнению ученого, к весне должен сформироваться коллективный иммунитет, а также сработает эффект вакцинации населения. Не менее важным он назвал и постепенное изменение свойств вируса в сторону его ослабевания.

«Вирус Covid-19 постепенно меняет свои свойства, он ослабевает», - цитирует вирусолога «Лента.ру».

Аграновский также сделал предположение, что весной и население, и сми устанут от обсуждения пандемии, скажется так называемый эффект «психологической усталости».

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщал, что ожидать окончания пандемии до конца года не следует. Малеев подчеркнул, что даже появление вакцины не сможет в короткие сроки остановить распространение вируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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