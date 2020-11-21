Губернатор Севастополя пообещал снижение цен на продукты

Будущий оптово-распределительный склад будет работать и на военных, и на гражданских, отметил губернатор.

Появление оптово-распределительного центра повлияет на ценообразование в Севастополе. Достижение доступных цен в регионе сегодня возможно только при условии строительства подобных объектов, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала.

«Несмотря на то, что появился Крымский мост, все равно «плечо» доставки существует. Несмотря на открытие железной дороги, – это также есть. И когда нет возможности накапливать, особенно какие-то сезонные товары, складировать их и продавать по стабильным ценам, – все равно это влияет на ценовую политику», – сказал Михаил Развожаев.

По его словам, предпринятые ранее меры позволили стабилизировать цены в регионе, однако говорить об их понижении можно при условии появления одного или сразу нескольких ОПЦ, вероятность строительства которых в Севастополе тоже рассматривается.

Запроектированный в Инкермане оптово-распределительный центр, по словам губернатора, будет направлен на обеспечение потребностей Министерства обороны продуктами длительного хранения, однако «гражданский терминал» в нем также предусмотрен.

«Там предполагается и гражданский терминал, который может использоваться для хранения продуктов. И, соответственно, <планируется> создание здесь оптовой складской базы, которая точно может по более дешевым ценам, при накоплении, потом стабильно реализовывать эти продукты в розницу», – отметил Михаил Развожаев.

Напомним: впервые о строительстве в Севастополе ОРЦ заговорили в 2017 году. С его помощью городская власть планировала снизить цены на продукты в городе. Назывался и срок окончания строительства – 2020-й. С тех пор и сроки, и место расположения ОРЦ неоднократно менялись. Его планировали строить и в районе села Верхнесадовое, и в районе Камышового шоссе, в границах проектируемого индустриального парка. В итоге ОРЦ появится в районе Инкермана.

По словам главы департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова, удобство выбранной площадки заключается в ее расположении – доставку сюда товаров можно обеспечить всеми видами транспорта, в том числе морским.

В тексте использованы материалы: Форпост

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