Гололедица, ливни, мокрый снег и туман: на Крым надвигается непогода

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В ближайшие сутки на дорогах Крыма ожидаются сильные дожди, в горных районах – мокрый снег и гололедица, ночью и утром – сильный туман.

Об этом предупреждает МЧС РК ссылаясь на свежие данные регионального гидрометцентра.

«Согласно поступающим прогнозам, на территории Республики Крым ожидаются сильные ливни, ливневые дожди, в горных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром туман. Кроме того, возможен сильный ветер порывами до 15-20 м/с», - сообщил глава МЧС РК Сергей Шахов.

По данным ведомства, в результате ухудшения дорожной обстановки существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта.

Наиболее опасны низинные участки дорог, затяжные спуски, подъемы и повороты. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим согласно погодных условий.

Кроме того, туристам и владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от походов и горы и выходов в море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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