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Власть

Аксаков оценил работу властей Крыма в период пандемии

12:08 суббота, 21 ноября 2020
Аксаков оценил работу властей Крыма в период пандемии

фото © Газета.Ру

Власти Республики Крым приняли верное решение, не вводя полный запрет на посещение полуострова в период пандемии коронавируса.

Такое мнение сегодня в ходе онлайн пресс-конференции выразил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

«Крым и сфера услуг – вещи взаимосвязанные. Конечно, пандемия сильно бьет по сфере услуг. И правильно делает местная власть, что не вводит жесткие ограничения, давая возможность сфере услуг работать», — отметил Аксаков.

В то же время он отметил резкий рост цен на услуги, которые крымские организации оказывают туристам.

«Сам на себе испытал, и многие москвичи со мной делятся, что цены здесь стали драконовскими для многих. Но, несмотря на это, туристы прибывали, и отдыхающих было достаточно много», — сказал Аксаков.

Он также прогнозирует существенный приток туристов в Крым на новогодние праздники, что положительно скажется на экономике региона.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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