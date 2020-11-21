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Аксаков оценил работу властей Крыма в период пандемии
фото © Газета.Ру
Власти Республики Крым приняли верное решение, не вводя полный запрет на посещение полуострова в период пандемии коронавируса.
Такое мнение сегодня в ходе онлайн пресс-конференции выразил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
«Крым и сфера услуг – вещи взаимосвязанные. Конечно, пандемия сильно бьет по сфере услуг. И правильно делает местная власть, что не вводит жесткие ограничения, давая возможность сфере услуг работать», — отметил Аксаков.
В то же время он отметил резкий рост цен на услуги, которые крымские организации оказывают туристам.
«Сам на себе испытал, и многие москвичи со мной делятся, что цены здесь стали драконовскими для многих. Но, несмотря на это, туристы прибывали, и отдыхающих было достаточно много», — сказал Аксаков.
Он также прогнозирует существенный приток туристов в Крым на новогодние праздники, что положительно скажется на экономике региона.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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