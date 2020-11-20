Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом ● Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением ● Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря ● Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам
Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками
фото © Flickr
Представители крымской туристической сферы пугают власти республики огромными убытками.
Ранее глава РК Сергей Аксенов внес изменения в мартовский указ о режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, согласно которым с 20 декабря по 15 января в республике запрещаются все новогодние корпоративы и массовые торжества, а с 22:00 до 8:00 запрещено работать предприятиям общепита и увеселительным заведениям.
Турсфера восприняла эти ограничения в штыки, заявляя, что власти вмешиваются в их хозяйственную деятельность и лишают возможности выжить.
«Когда бронирование в активной фазе, в том числе по акции туристического кешбэка, без предупреждения забирать у нас Новый год и туристов, мягко говоря, не соответствует курортному региону, – цитирует «КП-Крым» вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова. – Лето пережили, справились и с турпотоком, и с рекомендациями Роспотребнадзора. Закупили бактерицидные лампы, санитайзеры, маски и перчатки. И теперь, вдруг, этого резко стало не достаточно, причем в ночные часы. Значительная часть туристов откажется от бронирования на Новый год, и не только отели, а кафе, бары и рестораны потеряют колоссальные деньги. Думаю, потери составят около 1 миллиарда рублей».
Волкова поддерживает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, заявившая, что новогодние праздники для отелей – это не заработок, возможность продержаться на плаву с ноября по март. «Никакого обсуждения с отраслевыми объединениями не было, – говорит она. – Ситуация аналогичная весенней – нужно возвращать деньги за бронирование и распускать до мая персонал, который содержать не за что. Единицы командировочных ситуацию не спасут, а делать туристам в Крыму нечего – ни праздника, ни экскурсий, ни развлечений».
Однако ряд экспертов считает, что представители турсферы сгущают краски: выбор у туристов небольшой, поэтому в Крым они все равно приедут. А увеселительные заведения часто игнорируют все запреты, и никто с ними сделать ничего не может.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники. По сравнению с Севастополем в Крыму активно бронируются места в отелях и гостиницах на новогодние праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
Отельеры просят отменить ограничения для туристов в Севастополе. Представители Общенационального союза индустрии гостеприимства просят губернатора Севастополя Михаила Развожаева отменить требование для туристов наличие справки об отсутствии COVID-19 при заселении в отели и гостиницы города.
Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов. По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики, в настоящее время идет активное бронирование отелей на новогодние праздники.
Крымские пляжи начнут приводить в единый вид. К новому курортному сезону центральные пляжи населенных пунктов в Крыму должны получить единый вид.
Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом
За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов
В Крыму уже бывшие сотрудники полиции создали организованную преступную группировку, в которую вошли семь человек.
Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год
Желание окунуться в атмосферу праздника или осторожность.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
19 часов назад
Крым переходит на картонные гробы
17 ноября
Стильно, модно, экологично: крымчанам предлагают новый вид гробов
Крымчанам, провожающим в последний путь родных и близких, скончавшихся от коронавируса, предлагают «убить двух зайцев».