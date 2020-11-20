Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками

фото © Flickr

Представители крымской туристической сферы пугают власти республики огромными убытками.

Ранее глава РК Сергей Аксенов внес изменения в мартовский указ о режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, согласно которым с 20 декабря по 15 января в республике запрещаются все новогодние корпоративы и массовые торжества, а с 22:00 до 8:00 запрещено работать предприятиям общепита и увеселительным заведениям.

Турсфера восприняла эти ограничения в штыки, заявляя, что власти вмешиваются в их хозяйственную деятельность и лишают возможности выжить.

«Когда бронирование в активной фазе, в том числе по акции туристического кешбэка, без предупреждения забирать у нас Новый год и туристов, мягко говоря, не соответствует курортному региону, – цитирует «КП-Крым» вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова. – Лето пережили, справились и с турпотоком, и с рекомендациями Роспотребнадзора. Закупили бактерицидные лампы, санитайзеры, маски и перчатки. И теперь, вдруг, этого резко стало не достаточно, причем в ночные часы. Значительная часть туристов откажется от бронирования на Новый год, и не только отели, а кафе, бары и рестораны потеряют колоссальные деньги. Думаю, потери составят около 1 миллиарда рублей».

Волкова поддерживает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, заявившая, что новогодние праздники для отелей – это не заработок, возможность продержаться на плаву с ноября по март. «Никакого обсуждения с отраслевыми объединениями не было, – говорит она. – Ситуация аналогичная весенней – нужно возвращать деньги за бронирование и распускать до мая персонал, который содержать не за что. Единицы командировочных ситуацию не спасут, а делать туристам в Крыму нечего – ни праздника, ни экскурсий, ни развлечений».

Однако ряд экспертов считает, что представители турсферы сгущают краски: выбор у туристов небольшой, поэтому в Крым они все равно приедут. А увеселительные заведения часто игнорируют все запреты, и никто с ними сделать ничего не может.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники. По сравнению с Севастополем в Крыму активно бронируются места в отелях и гостиницах на новогодние праздники, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Отельеры просят отменить ограничения для туристов в Севастополе. Представители Общенационального союза индустрии гостеприимства просят губернатора Севастополя Михаила Развожаева отменить требование для туристов наличие справки об отсутствии COVID-19 при заселении в отели и гостиницы города.

Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов. По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики, в настоящее время идет активное бронирование отелей на новогодние праздники.

Крымские пляжи начнут приводить в единый вид. К новому курортному сезону центральные пляжи населенных пунктов в Крыму должны получить единый вид.