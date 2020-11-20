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Происшествия

Житель крымского села получил шесть лет колонии за убийство брата

19:28 пятница, 20 ноября 2020

Прокурор Первомайского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.

Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что, мужчина в марте 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом с потерпевшим, который являлся родным братом подсудимого, нанес ему один удар ножом в область шеи, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Вчера, 19 ноября 2020 года, Первомайский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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