Житель Большой Ялты стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на журналиста

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Гаспра, который напал на оператора телерадиокомпании «Крым» во время съемок сюжета о вырубке леса в Ялтинском заповеднике.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя поселка Гаспра, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием (часть 3 статьи 144 УК РФ), – сообщила Постнова. – 26 октября 2020 года следственным отделом по Ялте была оперативно организована процессуальная проверка по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности сотрудников автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» с применением насилия в отношении видеооператора съемочной группы».

В СК отметили, что в рамках проверки проводилась судебно-медицинская экспертиза, устанавливалась законность действий представителей СМИ и гражданина, с привлечением геодезиста изучалась принадлежность территории, на которой случилось происшествие, чтобы выяснить, частный ли там участок или заповедная зона.

«Установлено, что житель Гаспры, недовольный правомерными действиями со стороны видеооператора телеканала, направленными на получение информации о незаконной вырубке леса на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, нанес ему удар и высказал в адрес работника телеканала угрозы применения насилия», – уточнила Постнова.

Сотрудники СК проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и сбор доказательств. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате главка СКР по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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