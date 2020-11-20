Власть
Высокий спрос на отдых в Крыму ускорил инфляцию в регионе
Инфляция в Крыму в октябре текущего года составила 4,1%, это на 0,8% выше, чем в сентябре.
Как сообщила пресс-служба Центрального банка России, это связано с туристической привлекательностью региона – высокий спрос на проживание в Крыму привел к резкому росту цен.
«Годовая инфляция в Республике Крым ускорилась и в октябре составила 4,1% после 3,3% в сентябре. Уровень инфляции в регионе был сопоставим со значениями по Южному федеральному округу (4,2%) и в целом по России (4%). Ускорение инфляции в основном связано с временными факторами, как общероссийскими ..., так и региональными – высоким спросом на услуги проживания в регионе на фоне притока туристов и отдыхающих на курорты Крыма», – говорится в сообщении.
Среди общероссийских факторов ускорения инфляции в Центробанке выделили неблагоприятные погодные условия, снижение урожая ряда агрокультур, ослабление рубля, продолжающуюся реализацию отложенного спроса после смягчения ограничительных мер. В Центробанке отметили, что годовая продовольственная инфляция в октябре возросла до 5,3% с 4,1% в сентябре. Непродовольственная инфляция в октябре возросла в годовом выражении до 3,4% с 3% в сентябре. В сфере услуг годовая инфляция возросла до 2,3% в октябре с 1,6% в сентябре.
«Переориентация населения на отдых внутри страны в текущем году в условиях ограничений на выезд за границу и благоприятные погодные условия привели к повышению спроса на услуги проживания в курортных городах Крыма. В результате эффекта низкой базы октября прошлого года, когда отмечалось традиционное для региона существенное удешевление стоимости проживания, в октябре текущего года наблюдалось увеличение годового темпа роста цен на проживание в гостиницах и аренду квартиры у частных лиц», – уточнили в Центробанке.
Ранее сообщалось, что инфляция в Крыму фиксировалась ниже общероссийского уровня на 0,9%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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