«Все очень быстро»: Павленко заняла руководящий пост в мэрии Ялты

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Депутаты Ялтинского горсовета на внеочередной сессии согласовали кандидатуру Янины Павленко на должность первого заместителя горадминистрации города.

Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

По мнению временно исполняющего обязанности главы администрации Артема Мальцева, управленческий опыт Павленко, которая с 2015 года возглавляла «Массандру» – крупнейшее винодельческое предприятия Крыма, более чем соответствует новой должности.

«Общий трудовой стаж Янины Петровны составляет 22 года, из которых 15 лет она работает на руководящих должностях. У нее четыре высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции», - отметил Мальцев во время представления кандидатуры депутатам.

Решение о назначении Павленко на должность первого замглавы администрации поддержали 24 из 26 депутатов, присутствовавших на внеочередной сессии.

Как ранее сообщалось, принять участие в конкурсе на должность главы администрации Ялты Янина Павленко решила после приглашения главы республики Сергея Аксенова. По мнению главы региона, у руководителя «Массандры» есть и большой успешный управленческий опыт, и знание специфики региона, в котором предстоит работать.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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