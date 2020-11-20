Водный кризис
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Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах
фото © Новости Крыма
В администрации Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают регион.
«В водохранилищах Счастливенское и Загорское, из которых Ялта получает воду, наблюдается значительное снижение запасов воды! По состоянию на сегодняшний день в водохранилищах ограниченный объем воды.
Учитывая полное отсутствие осадков, и, как результат, отсутствия притоков просим вас экономно расходовать воду», – сказано в сообщении администрации.
В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с водоснабжением Ялты – «стабильная», а власти не планируют вводить в городе ограничения.
Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе установили для жителей емкости с водой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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