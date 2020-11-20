Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах

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В администрации Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают регион.

«В водохранилищах Счастливенское и Загорское, из которых Ялта получает воду, наблюдается значительное снижение запасов воды! По состоянию на сегодняшний день в водохранилищах ограниченный объем воды.

Учитывая полное отсутствие осадков, и, как результат, отсутствия притоков просим вас экономно расходовать воду», – сказано в сообщении администрации.

В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с водоснабжением Ялты – «стабильная», а власти не планируют вводить в городе ограничения.

Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе установили для жителей емкости с водой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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