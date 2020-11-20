Власти назвали места установки новых детских площадок в Симферополе

Около двух десятков новых детских площадок установят в Симферополе.

Места установки игровых комплексов назвал начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров.

«Новые игровые комплексы разместятся на улицах Дмитрия Ульянова, Яблочкова, Никанорова, Ковыльная, Гайдара, Маршала Жукова, Беспалова, Ешиль Ада, Жидкова, Марка Донского, Бела Куна, Гавена, Ракетная, Балаклавская, Баррикадная, Гурзуфская, Фрунзе и на проспекте Победы», – рассказал Маляров.

Он уточнил, что в октябре был заключен контракт на общую сумму около 25 млн руб на выполнение работ по благоустройству территории города Симферополя, связанных с приобретением и обустройством детских игровых площадок. «Согласно заключенному муниципальным бюджетным учреждением «Город» контракту, подрядной организацией ведутся работы по обустройству утвержденных территорий. Данные объекты будут установлены в общем количестве 19 штук», – добавил Маляров.

На некоторых объектах уже подготовлено основание – выложен поребрик и залит бетон.

По мере готовности поверхностей начнется укладка резинового травмобезопасного покрытия и непосредственно установка игровых объектов площадок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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