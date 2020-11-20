Власти Крыма утверждают, что передумали вводить курортный сбор в 2021 году

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Российские власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2021 году.

Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк.

«Никуда не денется пандемия после Нового года, мы это прекрасно понимаем, и в нынешней ситуации смысла нет. Вопрос остается открытым на повестке дня, после новогодних праздников профильное министерство будет общаться с главой республики на эту тему. После принятия соответствующего решения главой республики документы поступят к нам, и мы через сессию это все пропустим», – сказал Черняк.

Депутат напомнил, что четырехлетний эксперимент по введению курортного сбора подходит к концу.

«Это последний, следующий, год. Смысла его проводить вообще нет», – считает Черняк.

В ноябре 2017 года парламент Крыма проголосовал решение о взимании курортного сбора. Ставка сбора была определена в размере 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября, при этом она должна быть нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

Позже решение о введении курортного сбора несколько раз переносили. В итоге эксперимент должен был начаться в 2021 году.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что отказ от курортного сбора позволит поддержать турбизнес, который начал «активнее развиваться» после открытия автомобильной части Крымского моста.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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