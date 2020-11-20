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Власти Крыма предупреждают, что цены на хлеб скоро вырастут

10:36 пятница, 20 ноября 2020
Власти Крыма предупреждают, что цены на хлеб скоро вырастут

фото © Новости Крыма

Повышение цен на хлеб коснется всех предприятий, занимающихся производством хлебобулочных изделий в Крыму.

Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

Ранее сообщалось, что цены на хлебобулочные изделия АО «Крымхлеб», за исключением социальных сортов, вырастут в среднем на 7-10%.

«Это касается всех предприятий, остальные давно уже подняли цены и выровняли их с рынком. Мы являемся единственным регионом в России, который не поднимал стоимость хлеба последние пять лет. Но я думаю, что покупатель не почувствует изменений, так как они произойдут постепенно», - уточнил он.

Кроме того, Кратюк подчеркнул, что стоимость социальных сортов хлеба останется на прежнем уровне.

«Повышение коснется не социальных сортов хлеба, а дорогих позиций, которые выпекаются у нас из крайне высоких сортов пшеницы и муки, а также продукции не для широкого потребителя. Повышение связано с энергоресурсами, активным ростом цены на муку и пшеницу», - заключил первый замминистра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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