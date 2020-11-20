Власть
В Ялте сообщают об аресте журналиста Сардыко
фото © Крым.реалии
В Ялте на трое суток арестовали местного журналиста Сергея Сардыко.
Об этом сообщают местные активисты и блогеры.
«Для меня стало шоком, что сегодня ему дали трое суток ареста за мат в общественном месте», – сообщил крымский блогер Александр Талипов.
Как удалось выяснить, вечером 19 ноября в Ялте состоялся суд, который присудил журналисту трое суток админареста, после чего его увезли. Где конкретно сейчас находится Сардыко, неизвестно. По неподтвержденной информации, журналист отбывает арест в Алуште.
Местные правоохранители ситуацию не комментируют, на сайте Ялтинского городского суда информация о решении по аресту журналиста также отсутствует. На телефонные звонки в суде не отвечают.
Ранее Сардыко рассказал о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве». Дело дошло до суда, который должен был состояться 19 ноября, позже журналист сообщил, что заседание перенесли.
По информации «Аргументов недели Крым», инцидент, из-за которого на Сардыко подали в суд, произошел 7 ноября, когда он, встретив заместителя главы администрации, пытался привлечь внимание к несанкционированной торговле. Согласно протоколу полиции, журналист «в присутствии граждан выражался грубой нецензурной бранью, оскорбительно приставал к гражданам, чем выражал явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок, т.е. совершил правонарушение, что предусматривает административную ответственность ч.1 ст.20.1 КоАП России». Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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В Ялте сообщают об аресте журналиста Сардыко
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