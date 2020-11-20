Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух +3
море +14

Власть

В Симферополе появится новая смотровая площадка

Активные жители микрорайона Красная горка в Симферополе выразили желание заняться благоустройством смотровой площадки на улице Вишневая.

Они готовы самостоятельно обустроить и очистить территорию, а также установить малые архитектурные формы. Об этом инициативная группа сообщила главе администрации Симферополя Елене Проценко.

— Я поддерживаю такое предложение, а также очень рада, что вы проявляете активную гражданскую позицию и выступаете с желанием сделать наш город чище и красивее. Со своей стороны, мы открыты для диалога и всегда стараемся оказать помощь в пределах своих возможностей и компетенции, — отметила Елена Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На раскопках в Херсонесе найдены золото и другие ценности. С южной стороны Херсонеса были обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды – а также большое количество артефактов и других находок, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

В Ялте заявили о появлении новой достопримечательности. Новая достопримечательность появилась в одном из районов старой Ялты.

В Крыму восстановят гарем за 10 миллионов. Власти Крыма определили подрядчика, который займется разработкой научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце Бахчисарая.

Реальное число севастопольцев будет подсчитано в 2021 году. Севастополь готовится решить одну из важных проблем - узнать точное число горожан. Выполнить эту задачу поможет Всероссийская перепись населения, запланированная на 2021 год, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих страницах в соцсетях.

Новый год в Крыму
Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год

Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год

Желание окунуться в атмосферу праздника или осторожность.

Власть
В Ялте завели дело на самого скандального журналиста

В Ялте завели дело на самого скандального журналиста

Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».

Власть
Гендиректора «Массандры» сделают сначала заместителем главы Ялты

Гендиректора «Массандры» сделают сначала заместителем главы Ялты

Депутаты Ялтинского городского совета 20 ноября планируют рассмотреть вопрос о назначении генерального директора винзавода «Массандра» Янины Павленко на пост первого заместителя главы администрации Ялты.

Коронавирус в Крыму
Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам

Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался отменять запрет на работу ночных баров и ресторанов, несмотря на просьбы местных предпринимателей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации