Власть
В Симферополе появится новая смотровая площадка
Активные жители микрорайона Красная горка в Симферополе выразили желание заняться благоустройством смотровой площадки на улице Вишневая.
Они готовы самостоятельно обустроить и очистить территорию, а также установить малые архитектурные формы. Об этом инициативная группа сообщила главе администрации Симферополя Елене Проценко.
— Я поддерживаю такое предложение, а также очень рада, что вы проявляете активную гражданскую позицию и выступаете с желанием сделать наш город чище и красивее. Со своей стороны, мы открыты для диалога и всегда стараемся оказать помощь в пределах своих возможностей и компетенции, — отметила Елена Проценко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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