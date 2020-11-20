В Севастополе завершается служебная проверка инцидента в инфекционной больнице

Пациенты несколько часов провели вместе с умершим человеком в боксе для больных COVID-19.

Департамент здравоохранения Севастополя завершает проведение внеплановой выездной целевой проверки ГБУЗС «Городская инфекционная больница» в связи с публикацией сюжета телеканала «Первый Севастопольский» под названием «5 часов в одной палате с умершим».

«В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. Срок окончания проверки 19.11.2020», – сообщается в ответе департамента.

Напомним, утром 28 октября в инфекционной больнице умер пожилой мужчина. После этого, по словам очевидцев, за мужчиной никто не приходил – другие пациенты пытались позвать персонал, однако на их сигналы длительное время никто не реагировал.

Комментируя этот инцидент, губернатор Севастополя призывал горожан «оставаться людьми» и «не линчевать врачей и медперсонал», которые работают на пределе.

«Необходимо дождаться результатов служебной проверки, которую проведет главный врач больницы Инга Александровна Матяж, которая и так в последнее время сутками не покидает госпиталь», – написал Развожаев на своей странице в Instagram, добавив, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В конце октября стали известны предварительные итоги служебной проверки. В материале отмечалось, что медицинский персонал заходил в палату ночью и утром, в частности, проводились гигиенические процедуры.

Около 9 часов утра у пациента резко ухудшилось самочувствие, был вызван реаниматолог. Была проведена сердечно-легочная реанимация, спустя непродолжительное время – констатирована смерть пациента.

«После констатации смерти тело умершего действительно некоторое время находилось в палате, это следует признать. Необходимо было вывезти тело в специально отведенное для этого место. По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, виновные будут привлечены к ответственности», – отмечалось в сообщении.

В тексте использованы материалы: Форпост

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