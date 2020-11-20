В Севастополе за сутки 56 случаев COVID-19: сводка

фото © iz.ru

В Севастополе было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Младшему из заболевших 12 лет, старшему – 82 года.

Также за сутки 91 человек был выписан после выздоровления и отрицательного теста на COVID-19.

«18 новых пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении», - сообщили в пресс-службе правительства.

Таким образом, всего в Севастополе в 2020 году коронавирусом заразились 3751 человек, из них 3129 человек уже выздоровело, 99 пациентов скончались.

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах города остаются 270 пациентов: 154 из них находятся в инфекционной больнице, 113 человека лечатся в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны. Еще 47 пациентов продолжают лечение в обсерваторе «Изумруд», а 227 человек – на амбулаторном лечении дома.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания.

Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением. Решение о новых ограничениях в Крыму из-за COVID-19 принято поспешно, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря. В Севастополе заканчивается стройка нового модульного блока для больных COVID-19 на территории инфекционной больницы. Ожидается, что его сдадут 10 декабря.