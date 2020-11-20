Происшествия
В Севастополе семилетнего ребенка оставили в закрытом гостевом номере турбазы
В Севастополе сотрудники Росгвардии сообщают, что оказали помощь ребенку, оставленному в закрытом помещении, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, поздним вечером работник турбазы услышал, как ребенок стучит в запертую дверь одного из номеров и зовет маму.
Мужчина обратился за помощью к правоохранителям и впоследствии в присутствии прибывших сотрудников Росгвардии открыл дверь номера. В темной комнате находился заплаканный семилетний мальчик.
«Сообщается, что силовики попытались успокоить ребенка и, расспросив его, выяснили, что мать, заперев дверь, ушла на прогулку с друзьями, а его оставила в полном одиночестве. Со слов мальчика, мать делает так регулярно, а назад возвращается в нетрезвом состоянии», – сказано в сообщении.
По данным Росгвардии, ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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