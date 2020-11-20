В Севастополе посреди дороги появилась могила

Горожане предположили, что усопших начали «уплотнять».

В Севастополе на действующем кладбище на 5-м километре Балаклавского шоссе появилась непонятная могила. Свежее захоронение разместили прямо посередине идущей между могилами дороги. Об этом рассказали читатели, принявшие увиденное за уплотнение кладбища.

Однако, опасения горожан несколько преждевременны. По словам заведующей кладбищами города Ларисы Королевой, в перспективе на дороге появится аллея захоронений адмиралов и контр-адмиралов Черноморского флота, нынешняя могила – первая в их числе.

Королева рассказала, что пару месяцев назад в Севастополь приехала комиссия высокопоставленных военнослужащих с просьбой выделить им на действующем кладбище аллею под захоронения «больших военных чинов» и выбрали именно это место.

«Они приехали с требованием показать им какую-нибудь дорогу недалеко от входа на кладбище, которая еще не заасфальтирована. Я им показала эту, она их устроила», – пояснила она.

При этом решение копать могилу именно здесь, подчеркнула Лариса Королева, принималось на уровне правительства города, поскольку сейчас абсолютно все захоронения утверждает департамент горхоза.

«Это было решение правительства. Сейчас очень строго <с захоронениями>, где захочешь, не похоронишь. Я только по распоряжению департамента городского хозяйства могу копать или не копать могилу, а им сверху дают указание», – уточнила заведующая севастопольскими кладбищами.

Лариса Королева добавила, что первым в плеяде будущих военнослужащих, захороненных на аллее адмиралов, стал ушедший из жизни в ноябре этого года контр-адмирал Александр Аладкин – именно его могила ввела в смятение севастопольцев.

По предварительным подсчетам, отметила Королева, на аллее хватит места примерно на 13 захоронений, а дальше, наверное, для аллеи высших военных чинов придется искать другое место.

В тексте использованы материалы: Форпост

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