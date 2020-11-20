В Москве при попытке продать скифское золото задержали политического экс-соратника Аксенова

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В Москве задержали бывшего депутата Одесского горсовета Олега Марков – он пытался продать золотые изделия, которым более 2,5 тысяч лет.

Экс-члена Партии регионов Украины Маркова «взяли» в одном из бизнес-центров российской столицы во время заключения сделки. Речь шла о коллекции украшений и предметов быта скифского периода, за которую бывший политик просил 2 млн евро. Среди изъятых предметов – амфора, ожерелье, браслет, медальоны, золотые пластины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере).

Где Марков взял золото, пока неизвестно. Свою вину он не признает. Защита украинца (кстати, на родине он находится в розыске с 2015 года) заявляет, что историческая ценность изъятых предметов еще не доказана, как не доказан и тот факт, что изделия ввезены на территории России контрабандным путем, а сами по себе сделки по продаже антиквариата преступлением не являются.

Хорошевский суд Москвы поместил Маркова по стражу на 2 месяца.

Напомним, сейчас Россия судится с Украиной за коллекцию скифского золота, вывезенного из Крыма в начале 2014-го года. После событий «русской весны» музей Алларда Пирсона, где выставлялась коллекция, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Разбирательство длится до сих пор.

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