В Крыму воду из крана теперь называют «квасом»

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Власти Крыма пытаются настроить водоснабжение в Симферополе и окрестностях. С 17 ноября город, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы перевели на тестовые графики по четыре часа в сутки из-за критической нехватки воды, однако уже вечером 18 ноября вернулись к прежним: по три часа утром и три часа вечером.

Накануне глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что из подземных источников, расположенных западнее Симферополя, начнут дополнительно выкачивать до 80 тысяч кубометров воды в сутки – при максимальном суточном потреблении в 160 тысяч.

Тем не менее власти прогнозируют, что графики подачи воды сохранятся еще минимум год.

Специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон рассказал, что осенним осадкам не удалось наполнить крымские водохранилища.

– В последний месяц были надежды, что водохранилища наполнятся, так как небо над Крымом было закрыто облаками, достаточно интенсивно выпадали осадки. Однако, когда облачность рассеялась, мы увидели из космоса, что уровень воды по-прежнему падает, то есть тренд сохранился. В целом в последний месяц вода продолжает отступать от берегов, что особенно заметно по крупным водохранилищам. Вряд ли тенденция изменится в ближайшее время: для этого нужны еще более интенсивные осадки на протяжении еще более продолжительного времени. Правда, по прогнозам пока такого не ожидается. Вся надежда сейчас на снежную зиму, чтобы водохранилища потом наполнились от таяния снегов. Это может произойти в лучшем случае во второй половине весны. Однако период без осадков может оказаться достаточно долгим.

Руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании в правительстве полуострова сообщил, что его сотрудники в середине ноября подключили к водоводам, ведущим на Симферополь, четыре новых скважины, а также установили дополнительные насосы в системе водоснабжения города. По мнению Сергея Гапона, такие шаги способны облегчить ситуацию лишь кратковременно.

– Это не более чем латание дыр. Власти и дальше будут искать новые скважины с пригодной водой – и максимально их исчерпывать. Не только возле Симферополя, но и по всему Крыму, для водоснабжения любого населенного пункта. Это поможет на несколько месяцев или даже на несколько лет – в том смысле, что люди смогут получать воду хотя бы для питья. Реального способа решить проблему пока нет.

Активист из Симферополя Алексей Ефремов жалуется и на несоблюдение графиков подачи воды, и на ее качество.

– Ситуация ухудшается. Введенные изначально графики не соблюдаются: вместо обещанных трех часов утром и трех часов вечером люди получают воду уже по два часа. Иногда она вообще не идет с утра или вечером, так что приходится бежать в ближайший магазин за бутылями. Кроме того, симферопольцы обмениваются в соцсетях фотографиями мутной жижи, которая льется из труб – ее называют и «квасом», и «крымским пивом». Водохранилище мелеет на глазах и уже больше напоминает лужу. По всему городу стоят эти синие бочки, но я ни разу не видел, чтобы ими пользовались. Мне кажется, эта мера неэффективна: люди самостоятельно набирают воду в ванны с утра и в случае необходимости докупают. То есть рассчитывать можно только на свои силы. Насколько я знаю, теперь у многих приезжих планы обосноваться в Крыму под вопросом.

Тем временем вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, который курирует федеральные программы в Крыму, объяснил дефицит воды на полуострове тем, что ее якобы воруют:

«Ключевая проблема потерь – это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало… Если мы 50% потерь ликвидируем, то у нас воды может хватить».

Крымский политолог Александр Севастьянов считает, что Марат Хуснуллин пытается переложить ответственность с чиновников на крымчан.

– Это классический пример смены повестки. Чтобы отвлечь общественное мнение от проблемы, надо вбросить новый аргумент. Все знают, что воды мало, все знают, почему ее мало, и власти пытаются создать атмосферу недоверия. Мол, вот у вас проблемы с водой, а вы посмотрите, что делает сосед – спрашивайте с него, а не с чиновников. Если у него теплица, то как он ее поливает? По сути, вице-премьер Хуснуллин обозначил новую тактику властей: будут ходить с рейдами, проверять, выявлять и освещать это публично. Все это будет продолжаться, пока они не найдут конкретное технологическое решение. Вроде бы уже заявили о строительстве опреснительного завода, но потом эта тема как-то сошла на нет: сказали, что это будет запасной вариант на крайний случай. А в каких источниках искать воду – пока непонятно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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