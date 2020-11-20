Происшествия
В Крыму ревнивый муж разгромил новый дом супруги
фото © news.sputnik.ru
В Симферополе местный житель ворвался в чужой дом и сломал битой всю мебель, технику и стоящий во дворе автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Заявление в полицию о случившемся поступило от местной жительницы, которая рассказала, что накануне вечером в ее дом ворвался незнакомец и начал крушить имущество. По словам женщины, она проживает вместе с сыном и его девушкой, но в тот день была дома одна.
Неизвестный сначала сломал всю мебель и технику, а после выбежал во двор и разбил все стекла и фары автомобиля. Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму более 157 тысяч рублей.
По подозрению в преступлении задержали 42-летнего жителя одного из сел Симферопольского района. Задержанный написал явку с повинной. Как пояснил мужчина, он находится в бракоразводном процессе с женой. На днях он узнал от друзей, что жена, находясь еще в законном браке, проживает с другим мужчиной.
Ревнивый супруг изрядно выпил, схватил биту и отправился в новый дом возлюбленной. Не найдя ее на месте, он разгромил чужое имущество и автомобиль.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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