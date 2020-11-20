В Крыму полицейский совершил ДТП и скрылся с места происшествия

МВД по Республике Крым проводит служебную проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции.

В отношении него составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сотрудник, находясь за рулем личного автомобиля во внеслужебное время, в нарушение правил дорожного движения, допустил столкновение с другим транспортным средством, после чего попытался скрыться с места происшествия. В настоящее время в отношении указанного сотрудника составлены соответствующие административные протоколы», – говорится в сообщении.

По результатам проверки сотрудник полиции может быть уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным СМИ, авария с участием сотрудника полиции произошла в Симферополе вечером в понедельник. Очевидцы утверждают, что у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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