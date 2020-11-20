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В крымском доме ребенка «Елочка» откроют паллиативное отделение
Также принято решение о создании Попечительского совета Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».
Как сообщает пресс-служба Минздрава РК, глава Министерства здравоохранения Крыма Александр Остапенко с целью проверки и контроля деятельности с рабочим визитом посетил Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».
Министр оценил состояние материально-технической базы учреждения, обратил внимание на условия пребывания детей, осмотрел пищеблок и проверил качество питания.
— Отмечу, что в рамках развития паллиативной медицинской помощи в Республике Крым, профильное отделение будет открыто в «Елочке». Для открытия отделения на 20 коек будут выделены помещения, в которых будет проведен капитальный ремонт, закуплено современное оборудование, специалисты пройдут соответствующее обучение, — сообщил Александр Остапенко.
Вместе с тем, министр принял решение о создании Попечительского совета республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».
— Уверен, что поддержка активных и неравнодушных людей позволит существенно расширить возможности учреждения для решения проблемных вопросов, — отметил Александр Остапенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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