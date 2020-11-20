Убивший приятеля скалкой севастополец отправился в колонию

Кухонная утварь оказалась смертельным аргументом.

Вступил в силу приговор в отношении ранее судимого Сергея Усенко 1981 года рождения, который в феврале 2020 года в состоянии алкогольного опьянения убил приятеля скалкой, сообщает пресс-служба Гагаринского суда Севастополя.

Вечером 15 февраля 2020 года в квартире дома 22-а по проспекту Гагарина находящийся в состоянии алкогольного опьянения преступник на почве личных неприязненных отношений избил своего приятеля. Как уточняется на сайте суда, «Усенко нанес своими руками и ногами не менее 4-х ударов в область головы потерпевшего», после чего выволок его на лестничную клетку, где нанес ряд ударов по голове потерпевшего деревянной скалкой.

В результате потерпевший получил комбинированную черепно-лицевую травму, а также ушиб вещества головного мозга с последующим отеком. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Суд первой инстанции назначил преступнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляцию, рассмотрение которой к существенным изменениям в приговоре не привело.

Как сообщалось ранее, весной произошел еще один смертельный эпизод со скалкой: пенсионерка со скалкой отбилась от назойливого ухажера – который в результате умер. Кроме того, орудиями убийства в Крыму становились телевизор и деревянный стул.

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