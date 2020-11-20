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Коронавирус в Крыму

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом

08:59 пятница, 20 ноября 2020
Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом

фото © zdrav.expert

За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4382 человека.

Выздоровевших за весь период – 8933 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря. В Севастополе заканчивается стройка нового модульного блока для больных COVID-19 на территории инфекционной больницы. Ожидается, что его сдадут 10 декабря.

В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки подтверждена у 59 человек.

Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет. Власти Крыма рекомендовали руководителям предприятий перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет.

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