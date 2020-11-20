«Слава Богу, закончили»: в Крыму откроют Ласточкино гнездо

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На следующей неделе после серьезных реставрационных работ откроют Ласточкино гнездо.

Об этом на совещании по строительной отрасли Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Готовность высокая, там идет приемка работ, на следующей неделе, мы говорили с Ариной Вадимовной (Новосельской – ред.), в принципе объект готовы полностью сдать, - пояснил глава республики. – Ласточкино гнездо – символ Крыма. Слава Богу, что на нем закончили полностью реставрационные работы».

Стопроцентную готовность объекта подтвердил и курирующий ФЦП и строительство вице-премьер республики Евгений Кабанов. Чиновник лишь добавил, что перед официальным открытием состоится последний выезд на объект для проверки устранения некоторых «технических замечаний».

Как ранее сообщалось, готовность Ласточкина гнезда к сдаче после реконструкции еще в конце октября подтвердила министр культуры республики Арина Новосельская.

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор под Ялтой. Оригинальная постройка в готическом стиле была возведена в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля.

В 2016-2017 годах на объекте началась первая серьезная реконструкция – строителям пришлось укреплять скалу под объектом, которая быстро разрушалась и грозила обрушиться в море вместе с замком.

К середине 2017 года работы по укреплению скалы завершились, после этого смогли приступить к реставрации. Стоимость контракта на реставрацию составляла около 80 миллионов рублей, деньги были предусмотрены по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Объект изначально планировали сдать в декабре 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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