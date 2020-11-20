Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице

В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Александр Данилович работал в ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»: с 1988 по 2002 годы - в должности врача акушера-гинеколога, после чего стал заведующим гинекологическим отделением.

Причина смерти медика не называется. Министерство здравоохранения и коллектив медучреждения искренне соболезнуют родным и близким скоропостижно скончавшегося врача.

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