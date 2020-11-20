Происшествия
Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице
В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Александр Данилович работал в ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»: с 1988 по 2002 годы - в должности врача акушера-гинеколога, после чего стал заведующим гинекологическим отделением.
Причина смерти медика не называется. Министерство здравоохранения и коллектив медучреждения искренне соболезнуют родным и близким скоропостижно скончавшегося врача.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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