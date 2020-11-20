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Происшествия

Скончался заслуженный врач Крыма, работавший в Симферопольской клинической больнице

17:24 пятница, 20 ноября 2020

В возрасте 68 лет скончался заслуженный врач Республики Крым Александр Мысенко.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Александр Данилович работал в ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»: с 1988 по 2002 годы - в должности врача акушера-гинеколога, после чего стал заведующим гинекологическим отделением.

Причина смерти медика не называется. Министерство здравоохранения и коллектив медучреждения искренне соболезнуют родным и близким скоропостижно скончавшегося врача.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе завершается служебная проверка инцидента в инфекционной больнице. Пациенты несколько часов провели вместе с умершим человеком в боксе для больных COVID-19.

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом. За 19 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая с бессимптомным течением заболевания.

Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением. Решение о новых ограничениях в Крыму из-за COVID-19 принято поспешно, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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