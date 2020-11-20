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Водный кризис

Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму

18:48 пятница, 20 ноября 2020
Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму

фото © Новости Крыма

Республика Крым не может забирать меньшее количество воды из скважины на полуострове, поскольку в данный момент это единственный стабильный источник для Симферополя и прилегающих районов, который может обеспечить регулярное водоснабжение населения.

Однако забор таких объемов воды в перспективе может привести к тому, что скважины могут начать засоляться или заполняться морской водой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

«Когда депрессионные воронки начнут сильно понижаться, будет происходить падение уровня воды все больше и больше, и мы столкнемся с проблемой того, что может начать подтягиваться морской горизонт и пойдут солевые воды, - пояснил он. – Но сейчас у нас критическая ситуация. ГУП РК «Вода Крыма» и все правительство Крыма работает фактически в режиме ЧС. Сейчас мы говорим, что вода берется где-то, может, на страх и риск <…>, но эту воду надо подать, хотим мы того или не хотим. Даже под угрозой возможного засоления скважин».

Эксперт отметил, что процессы засоления максимально стараются не допустить, поэтому в пунктах забора постоянно ведется мониторинг химического состава поднимаемой воды.

Как ранее сообщалось, в ближайшее время объемы воды, забираемой из скважины на западе Крыма, увеличится до 80 тысяч кубометров в сутки. По словам руководителя «Воды Крыма» Владимира Баженова, все мероприятия по перекачке воды из Вилинского и Ивановского водозаборов позволили серьезно разгрузить критически обмелевшее Симферопольское водохранилище.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму воду из крана теперь называют «квасом». Власти Крыма пытаются настроить водоснабжение в Симферополе и окрестностях. С 17 ноября город, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы перевели на тестовые графики по четыре часа в сутки из-за критической нехватки воды, однако уже вечером 18 ноября вернулись к прежним: по три часа утром и три часа вечером.

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