Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах ● В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ● Подземные скважины в Крыму эксплуатируются пока только на 30 процентов ● «Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове ● В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков
Ситуация критическая: эксперт о воде из скважин в Крыму
фото © Новости Крыма
Республика Крым не может забирать меньшее количество воды из скважины на полуострове, поскольку в данный момент это единственный стабильный источник для Симферополя и прилегающих районов, который может обеспечить регулярное водоснабжение населения.
Однако забор таких объемов воды в перспективе может привести к тому, что скважины могут начать засоляться или заполняться морской водой. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
«Когда депрессионные воронки начнут сильно понижаться, будет происходить падение уровня воды все больше и больше, и мы столкнемся с проблемой того, что может начать подтягиваться морской горизонт и пойдут солевые воды, - пояснил он. – Но сейчас у нас критическая ситуация. ГУП РК «Вода Крыма» и все правительство Крыма работает фактически в режиме ЧС. Сейчас мы говорим, что вода берется где-то, может, на страх и риск <…>, но эту воду надо подать, хотим мы того или не хотим. Даже под угрозой возможного засоления скважин».
Эксперт отметил, что процессы засоления максимально стараются не допустить, поэтому в пунктах забора постоянно ведется мониторинг химического состава поднимаемой воды.
Как ранее сообщалось, в ближайшее время объемы воды, забираемой из скважины на западе Крыма, увеличится до 80 тысяч кубометров в сутки. По словам руководителя «Воды Крыма» Владимира Баженова, все мероприятия по перекачке воды из Вилинского и Ивановского водозаборов позволили серьезно разгрузить критически обмелевшее Симферопольское водохранилище.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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